09 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.02.2025 00:09 Güncelleme: 09.02.2025 01:38
ABONE OL
Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

sosyal medyada Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Saraç, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı. Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI
Savcılıkta ifade veren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör