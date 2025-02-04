Başıboş sokak köpeği dehşeti! Lise öğrencisi okuldan yaralandı

Okul yolunda köpek saldırdı; lise öğrencisi kolundan yaralandı | Rafet Karabıyık fotoğrafta: DHA

"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Rafet Karabıyık da sokak köpeklerine önlem alınmasını isteyerek, "Torunum beni aradı, 'Dede köpek ısırdı, beni doktora götür, acile gitmek istiyorum' dedi. Gittik acile, orada tetanos aşısı vurdular. Gereken bütün işlemler yapıldı. Fakat bu sokak köpeklerine önlem almaları gerekiyor. Bu çocuk boylu poslu, ilkokul çocuğu olsa ne olurdu? Bir de onu düşünmek gerekiyor. Çocuğun şu anda psikolojisi bozuldu, 'Tekrar nasıl giderim, bir daha saldılarsa' diyor. Yapacak bir şey yok, önlem alınması gerekiyor" dedi.