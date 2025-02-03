Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Peş peşe depremler

Ege Denizi'nde saat 10.36 ila 11.42 arasında büyüklükleri 3,4 ile 4,8 arasında değişen peş peşe 8 deprem daha meydana geldi.

EN BÜYÜĞÜ 4,8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.