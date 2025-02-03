03 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Peş peşe depremler

Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Peş peşe depremler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 11:00 Güncelleme: 03.02.2025 11:57
ABONE OL
Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Peş peşe depremler

Ege Denizi'nde dün başlayan deprem fırtınası bugün de sürüyor. AFAD, Muğla açıklarında büyüklüğü 3,4 ila 4,8 arasında değişen 8 depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Dünden bu yana bölgede meydana gelen deprem sayısı 400'ü aştı.

Ege Denizi'nde saat 10.36 ila 11.42 arasında büyüklükleri 3,4 ile 4,8 arasında değişen peş peşe 8 deprem daha meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EN BÜYÜĞÜ 4,8
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın son depremler listesiAFAD'ın son depremler listesi

DEPREM SAYISI 400'Ü AŞTI
Dünden bu yana bölgede meydana gelen deprem sayısı 400'ü aştı.

Ege Denizi beşik gibi!Ege Denizi beşik gibi! EGE DENİZİ BEŞİK GİBİ!
Ege Denizi’nde peş peşe depremler!Ege Denizi’nde peş peşe depremler! EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör