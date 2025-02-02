Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler: 4.5 ile sallandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.

Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti. Ayrıca son 1 saatte Ege Denizi'nde 10 deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

2025-02-02 20:45:31 36.39361 25.09194 7.0 ML 4.4 Ege Denizi

2025-02-02 20:41:17 36.41889 25.35278 10.45 MW 4.5 Ege Denizi

2025-02-02 20:14:52 38.36 38.92944 7.11 ML 2.9 Sivrice (Elazığ)

2025-02-02 20:13:32 36.45528 25.22833 5.8 ML 3.6 Ege Denizi

2025-02-02 20:10:51 40.21028 31.71861 6.98 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)

2025-02-02 20:04:04 36.54417 25.46139 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-02 19:59:25 36.52167 25.24139 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-02 19:57:53 36.52556 25.22778 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-02 19:57:51 36.48528 25.15694 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-02 19:44:59 36.42333 25.36667 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-02 19:20:24 36.57167 25.60528 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-02 19:17:41 39.11806 28.16333 9.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-02-02 19:13:32 36.70778 25.22361 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-02 18:58:24 36.47861 25.37444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-02 18:43:37 36.40778 25.22556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-02 18:41:59 36.49139 25.47528 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-02 18:36:32 36.50083 25.03278 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-02 18:30:20 36.6175 25.67583 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-02 18:08:48 35.54167 31.19417 12.85 ML 2.1 Akdeniz - [111.29 km] Kumluca (Antalya)

2025-02-02 18:08:30 36.57389 25.41694 7.0 ML 3.6 Ege Denizi

2025-02-02 17:49:46 37.13167 31.20611 97.8 ML 1.9 Manavgat (Antalya)

2025-02-02 17:48:16 36.77917 25.4175 9.29 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-02 17:07:56 37.97222 36.36444 7.12 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-02-02 15:55:34 36.5075 24.88639 5.79 MW 4.8 Ege Denizi

2025-02-02 15:20:08 39.82778 35.49472 7.04 ML 1.2 Sorgun (Yozgat)

2025-02-02 15:10:10 36.70806 25.665 7.0 MW 4.1 Ege Denizi

2025-02-02 14:53:46 36.64472 25.71 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

2025-02-02 14:41:28 36.62694 25.66917 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

2025-02-02 14:21:29 36.565 25.66778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-02 14:04:03 36.37083 24.64056 7.2 MW 4.4 Ege Denizi

2025-02-02 12:37:32 38.495 44.47556 7.0 ML 2.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [15.73 km] Başkale (Van)

2025-02-02 12:26:24 36.65944 25.62 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-02 12:14:22 36.63 25.52556 7.0 ML 3.6 Ege Denizi

2025-02-02 12:12:10 36.75611 25.61556 7.0 ML 2.9 Ege Denizi