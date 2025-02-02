Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler: 4.5 ile sallandı
Son günlerde ardı ardına depremlerin yaşandığı Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre ise Ege Denizi'nde son 1 saatte 10 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
SON 24 SAATTE 30 DEPREM
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti. Ayrıca son 1 saatte Ege Denizi'nde 10 deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
2025-02-02 20:45:31 36.39361 25.09194 7.0 ML 4.4 Ege Denizi
2025-02-02 20:41:17 36.41889 25.35278 10.45 MW 4.5 Ege Denizi
2025-02-02 20:14:52 38.36 38.92944 7.11 ML 2.9 Sivrice (Elazığ)
2025-02-02 20:13:32 36.45528 25.22833 5.8 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-02 20:10:51 40.21028 31.71861 6.98 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-02-02 20:04:04 36.54417 25.46139 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-02 19:59:25 36.52167 25.24139 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-02 19:57:53 36.52556 25.22778 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-02 19:57:51 36.48528 25.15694 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-02 19:44:59 36.42333 25.36667 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-02 19:20:24 36.57167 25.60528 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-02 19:17:41 39.11806 28.16333 9.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-02-02 19:13:32 36.70778 25.22361 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-02 18:58:24 36.47861 25.37444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-02 18:43:37 36.40778 25.22556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-02 18:41:59 36.49139 25.47528 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-02 18:36:32 36.50083 25.03278 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-02 18:30:20 36.6175 25.67583 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-02 18:08:48 35.54167 31.19417 12.85 ML 2.1 Akdeniz - [111.29 km] Kumluca (Antalya)
2025-02-02 18:08:30 36.57389 25.41694 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-02 17:49:46 37.13167 31.20611 97.8 ML 1.9 Manavgat (Antalya)
2025-02-02 17:48:16 36.77917 25.4175 9.29 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-02 17:07:56 37.97222 36.36444 7.12 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-02 15:55:34 36.5075 24.88639 5.79 MW 4.8 Ege Denizi
2025-02-02 15:20:08 39.82778 35.49472 7.04 ML 1.2 Sorgun (Yozgat)
2025-02-02 15:10:10 36.70806 25.665 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-02 14:53:46 36.64472 25.71 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-02 14:41:28 36.62694 25.66917 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-02 14:21:29 36.565 25.66778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-02 14:04:03 36.37083 24.64056 7.2 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-02 12:37:32 38.495 44.47556 7.0 ML 2.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [15.73 km] Başkale (Van)
2025-02-02 12:26:24 36.65944 25.62 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-02 12:14:22 36.63 25.52556 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-02 12:12:10 36.75611 25.61556 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
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