Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde bilirkişi raporu: Tali kusurlu sayıldı

Genç mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah)

GENÇ KADIN TALİ KUSURLU SAYILDI

Hazırlanan iddianamenin ardından bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Buna göre TIR şoförü Hasan Furkan Çolak asli kusurlu, ölen Ecem Sultan Çamlı ise tali kusurlu olarak belirtildi. TIR sürücüsünün sağ şeritten gitmesi gerekirken kuralı ihlal ettiği, arkadan çarpan kişinin asli kusurlu olduğu, takip mesafesini korumadığı, TIR'ın ön kısmında bulunan ekstra aparatlı ayna olmasına rağmen saygısız ve tedbirsiz şekilde araç sürdüğü aktarıldı.