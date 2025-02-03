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Ecem Sultan Çamlı'nın ölümünde bilirkişi raporu: Tali kusurlu sayıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 10:49
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Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde bilirkişi raporu: Tali kusurlu sayıldı

Pendik'te skuter ile işe gittiği sırada TIR'ın altına giren genç mühendis Ecem Sultan Çamlı, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetmişti. Çamlı'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanırken bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda genç kadının 43 metre sürüklendiği ve TIR'ın sağ tekeriyle Çamlı'yı altına aldığı belirlendi. Şoför Hasan Furkan Çolak asli kusurlu, ölen Çamlı ise tali kusurlu bulundu. Şoförün 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı (28), sabah işe gitmek için bindiği skuter ile Pendik'te ilerlediği sırada seyir halindeki TIR'ın altına girmişti. Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki TIR, genç kadına çarpığı anlar güvenlik kamerasına yansımış, genç kadın metrelerde sürüklenerek hayatını kaybetmişti. Sürücünün gözaltına alınmasının ardından soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanarak şoför asli kusurlu bulundu.

Pendik'te yaşanan kaza anı (A Haber arşiv)Pendik'te yaşanan kaza anı (A Haber arşiv)

"KÖR NOKTADA GÖREMEDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; TIR şoförü Hasan Furkan Çolak'ın verdiği ifadesinde araçların ısrarlı şekilde kornaya bastığını ve Ecem Sultan Çamlı'nın aracın kör noktasında kaldığı için göremediğini ifade etti. Sürücü kusurunun olmadığını belirtmesinin ardından tutuklanmıştı.

Pendik'te yaşanan kaza anı (A Haber arşiv)Pendik'te yaşanan kaza anı (A Haber arşiv)

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin bir lojistik şirketine ait TIR ile seyir halindeyken aynı şeritte ilerleyen skuter sürücüsü Ecem Sultan Çamlı'yı TIR'ın sağ ön kısmıyla çarparak aracın altına aldığı ve sürüklediği ifade edildi. Şüpheli ve hayatını kaybeden genç kadından alınan kan örneklerinde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddenin bulunmadığı tespit edildi.

Genç mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah) Genç mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah)
GENÇ KADIN TALİ KUSURLU SAYILDI

Hazırlanan iddianamenin ardından bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Buna göre TIR şoförü Hasan Furkan Çolak asli kusurlu, ölen Ecem Sultan Çamlı ise tali kusurlu olarak belirtildi. TIR sürücüsünün sağ şeritten gitmesi gerekirken kuralı ihlal ettiği, arkadan çarpan kişinin asli kusurlu olduğu, takip mesafesini korumadığı, TIR'ın ön kısmında bulunan ekstra aparatlı ayna olmasına rağmen saygısız ve tedbirsiz şekilde araç sürdüğü aktarıldı.

Ecem Sultan Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah) Ecem Sultan Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah)
43 METRE SÜRÜKLEDİ

Olay yerinde hız sınırının 50 kilometre olduğu, scooterın maksimum hızının 25 kilometreye ulaşabildiği, bu nedenle sağ şeritte kullanılması gerektiği kaydedildi. Raporda ayrıca TIR'ın genç kadına çarpıp 43 metre sürüklediği ve 43 metre sonra aracın sağ tekerinin kadını altına alarak üzerinden geçip ezdiği yer aldı.

Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah) Çamlı'nın ölümü sonrası bilirkişi raporu (Sabah)

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüpheli Çolak'ın asli kusurlu olacak şekilde genç kadının ölümüne sebebiyet verdiği ifade edilen iddianamede taksirle öldürme suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde bilirkişi raporu: Tali kusurlu sayıldı Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde bilirkişi raporu: Tali kusurlu sayıldı Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde bilirkişi raporu: Tali kusurlu sayıldı
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