Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesine 171 kilometre uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.