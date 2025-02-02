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Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 10:55 Güncelleme: 02.02.2025 11:54
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Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesine 171 kilometre uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

EGE DENİZİ'NDE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
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