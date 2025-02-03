Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

OSB 11. sokakta bulunan ilaç fabrikasındaki patlamada olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı yere gelen ambulans ekipleri yaralı 6 işçinin ilk müdahalesini yaparken, itfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.