Tekirdağ'daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre kimyasalların karışması nedeniyle patlama yaşanırken olayda 6 işçi yaralandı. Fabrikaya çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
OSB 11. sokakta bulunan ilaç fabrikasındaki patlamada olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı yere gelen ambulans ekipleri yaralı 6 işçinin ilk müdahalesini yaparken, itfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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