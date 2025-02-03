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Tekirdağ'daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.02.2025 11:30
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Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre kimyasalların karışması nedeniyle patlama yaşanırken olayda 6 işçi yaralandı. Fabrikaya çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ilaç fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. İddiaya göre kimyasalların karışmasıyla korkutan olay yaşanırken, patlamanın etkisiyle işçiler kendilerini hızla dışarıya attı. Patlamada 6 işçinin yaralandığı belirtildi.

Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. (İHA) Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

OSB 11. sokakta bulunan ilaç fabrikasındaki patlamada olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı yere gelen ambulans ekipleri yaralı 6 işçinin ilk müdahalesini yaparken, itfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı
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