Yüksek kar vaadiyle dolandırılan mağdurlardan birinin Telegram üzerinden yaptığı konuşması (Sabah)

KANSER TEDAVİSİ İÇİN BİRİKTİĞİ PARASINI KAPTIRDI

Sabah'a konuşan mağdurlardan Abdullah G. eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı TikTok yayınlarından tanıdığı Metin Emir'e kaptırdığını belirtti. Ankara'da yaşayan Abdullah G., Eylül ayının son günlerinde kendisiyle iletişime geçtiğini ve yaklaşık 3 yıldır sosyal medya mecralarından Emir'i takip ettiğini ifade etti.

Abdullah G. "TikTok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vaad etti."