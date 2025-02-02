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Kendini bitcoin yatırımcısı olarak tanıttı: Telegram ve TikTok'tan milyonluk vurgun yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 11:32
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Kendini bitcoin yatırımcısı olarak tanıttı: Telegram ve TikTok’tan milyonluk vurgun yaptı

Sosyal medyada kendini Bitcoin ve bulut madenciliği yatırımcısı olarak tanıtan Metin Emir'in mesajlaşma uygulaması Telegram ve TikTok üzerinden yüksek kar vaad ederek milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Farklı şehirlerden yüzlerce kişinin savcılığa şikayette bulunduğu öğrenilirken, Emir'in canlı yayınlar açarak dolandırmaya devam ettiği belirtildi.

Son günlerde artan sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yüksek kar vaadiyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan Metin Emir, kendini bitcoin ve bulut madenciliği yatırımcısı olarak tanıtarak yüzlerce kişiyi mağdur etti.

Metin Emir'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı (Sabah)Metin Emir'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı (Sabah)

Ağına düşürdüğü kişileri mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden türlü bahanelerle ikna edip tüm paralarını alarak milyonluk vurgun yaptı.

Mağdurlardan birinin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu (Sabah) Mağdurlardan birinin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu (Sabah)

MAĞDURLAR SAVCILIĞA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Aralarında yurt dışında bulunan kişilerinden bulunduğu yüzlerce kişi, Türkiye'nin farklı illerindeki savcılıklara giderek şikayette bulunmasıyla vurgun ortaya çıktı. Mağdurların, Metin Emir'in küfür ve hakaretler etmesi üzerine dolandırıldıklarını öğrendikleri belirtildi.

Yüksek kar vaadiyle dolandırılan mağdurlardan birinin Telegram üzerinden yaptığı konuşması (Sabah) Yüksek kar vaadiyle dolandırılan mağdurlardan birinin Telegram üzerinden yaptığı konuşması (Sabah)

KANSER TEDAVİSİ İÇİN BİRİKTİĞİ PARASINI KAPTIRDI

Sabah'a konuşan mağdurlardan Abdullah G. eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı TikTok yayınlarından tanıdığı Metin Emir'e kaptırdığını belirtti. Ankara'da yaşayan Abdullah G., Eylül ayının son günlerinde kendisiyle iletişime geçtiğini ve yaklaşık 3 yıldır sosyal medya mecralarından Emir'i takip ettiğini ifade etti.

Abdullah G. "TikTok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vaad etti."

Metin Emir'in mağdurlardan biri ile yaptığı konuşması (Sabah)Metin Emir'in mağdurlardan biri ile yaptığı konuşması (Sabah)

SAADET ZİNCİRİ KURMUŞ

Mağdur Abdullah G. "Verdiğim paranın 2 buçuk katını alacağımı söyledi. Ne kar alabildik ne de verdiğimiz parayı. Kendisine bir saadet zinciri kurmuş. Hala kendisine yeni kurbanlar buluyor, takipçisi de fazla. Şikayette de bulundum, artık bu şahsa gereken yapılsın." ifadelerini kullandı.

TikTok (AA) TikTok (AA)

TİKTOK ÜZERİNDEN VURGUNA DEVAM EDİYOR

Batman'da yaşayan mağdur Ahmet Y. ise düğün masraflarını kapatabilmek için dolandırıcılık ağına düştüğünü ifade etti. 5 bin dolar parasını kaptıran Ahmet Y., "TikTok'ta canlı yayınlar açıp yatırım tavsiyelerinde bulunuyordu. İletişim için de Telegram adresinden ulaşmamızı istiyordu. Ben de 1 yıldır takip ediyordum. Düğün borçlarımı kapatmak için parayı gönderdim. Geri dönüş yapmadı, sahte dekontlar gönderdi. Dolandırıcılıktan suç kaydı da var. Sabıkalı birisi, birçok davası bulunuyor. Parayı istediğimiz zaman başka mağdurların numarasını veriyor sonra engelliyor." dedi.

Aralarında yüze yakın mağdurlar ise, Metin Emir'in yakalanmasını ve verdikleri parayı geri almak istiyor.

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Kendini bitcoin yatırımcısı olarak tanıttı: Telegram ve TikTok’tan milyonluk vurgun yaptı Kendini bitcoin yatırımcısı olarak tanıttı: Telegram ve TikTok’tan milyonluk vurgun yaptı Kendini bitcoin yatırımcısı olarak tanıttı: Telegram ve TikTok’tan milyonluk vurgun yaptı
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