Nijeryalı ve Türklerden oluşan flört çetesi kargo adı altında vurgun yaptı



Flört çetesinin lideri Yeter G.

HER MAĞDUR BAŞINA KOMİSYON ALDI

Ekiplerin çalışması sonrası gözaltına alınan flört çetesinin örgüt lideri Yeter G. örgütün tüm finansmanını kontrol ettiğini ve dolandırılan mağdur başına komisyon aldığı belirlendi. Şüphelilerin, kendilerini Amerikan askeri veya doktor gibi tanıtarak Türkiye'ye yatırım yapmak istedikleri yalanıyla mağdurları tuzağa çekmeye çalıştıkları tespit edildi.



EĞLENCE MEKANI AÇMIŞLAR

Çete üyesinin mağdurlardan elde ettikleri tüm paralarıyla İstanbul'da bir eğlence mekanı açtıkları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla eğlence mekanı mühürlendi ve 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.