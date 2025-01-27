Nijeryalı ve Türklerden oluşan flört çetesi kargo adı altında vurgun yaptı
Nijeryalı ve Türklerden oluşan bir flört çetesi, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları aşk tuzağına düşürerek dolandırmaya çalıştı. Çete üyeleri ağına düşürdüğü kişilere hediye göndereceklerini iddia ederek kargo adı altında para isteyerek tehdit etti. Polis ekipleri tarafından flört çetesine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çetenin mağdurların paralarıyla eğlence mekanı açtıkları öğrenildi.
İstanbul'da Nijeryalı ve Türklerden oluşan aşk çetesinin mağdurları kandırarak yaptıkları vurgun görenleri hayrete düşürdü. Kadın ve erkek üyelerden oluşan flört çetesi sosyal medya platformları üzerinden buldukları vatandaşları ağlarına düşürerek hediye gönderme bahanesiyle dolandırdı.
Hürriyet'in haberine göre sahte hesaplar üzerinden vatandaşlara ulaşan flört çetesi, zaman içerisinde mağdurların güvenini kazanarak hediye gönderme bahanesiyle "Sana kargo göndereceğim" diyerek para istedi. Gönderilen kargonun ardından gümrük memuru adı altında üyelerden biri, vatandaşları arayarak "gümrük vergisi ya da kara para soruşturmasını" öne sürerek 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL gibi rakamlarla tehdit ederek paralarını gasp etti.
119 BİN NİJERYA PARASI ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda flört çetesinin dolandırıcılık paralarının nakline ve aklanmasına aracılık ederek milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalanırken 1'inin İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Aşk çetesinin evlerinde yapılan aramalarda 119 bin 750 Nijerya parası, altın renginde 2 saat, altın renginde 2 kolye ve dijital materyallere el konuldu.
HER MAĞDUR BAŞINA KOMİSYON ALDI
Ekiplerin çalışması sonrası gözaltına alınan flört çetesinin örgüt lideri Yeter G. örgütün tüm finansmanını kontrol ettiğini ve dolandırılan mağdur başına komisyon aldığı belirlendi. Şüphelilerin, kendilerini Amerikan askeri veya doktor gibi tanıtarak Türkiye'ye yatırım yapmak istedikleri yalanıyla mağdurları tuzağa çekmeye çalıştıkları tespit edildi.
EĞLENCE MEKANI AÇMIŞLAR
Çete üyesinin mağdurlardan elde ettikleri tüm paralarıyla İstanbul'da bir eğlence mekanı açtıkları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla eğlence mekanı mühürlendi ve 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.