13 ilde düzenlenen tarım arazisi çetesi operasyonunda 48 şüpheli yakalandı.(AA)

ARALARINDA TAPU MÜDÜRÜ VE MUHTAR VAR

Organize tarım arazisi çetesinin lideri, yöneticisi, üyeleri başta olmak üzere tapu müdürü ve muhtar gözaltına alınırken savcılık tarafından devam eden soruşturmada çetenin tarımsal üretim yapan ve kamu zararına neden olarak satış yapmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.