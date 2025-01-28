5 milyon liralık vurgun: Tarım arazisi çetesi çökertildi
İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Edirne dahil 13 ile tarım arazisi çetesi operasyonu düzenlendi. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada tarım arazilerine çöken çetede, aralarında 1 tapu müdürü ve muhtarın da olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde tapu arazilerine çöken çetenin 5 milyar lira değerinde mal varlığına tedbir getirildi.
Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 aylık teknik takip sonucunda İstanbul, Antalya, Ankara, Edirne başta olmak üzere 13 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah'ın haberine göre çetenin tarım arazilerine çökerek 54 bölünmez durumdaki arazinin çeşitli illerde Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne açılan davalar üzerinden alınarak hukuka aykırı kararlarla bölündüğü belirtildi. Aralarında 1'i tapu müdürü, 1'i muhtar olmak üzere 48 şüpheliye eş zamanlı operasyon başlatıldı.
ARALARINDA TAPU MÜDÜRÜ VE MUHTAR VAR
Organize tarım arazisi çetesinin lideri, yöneticisi, üyeleri başta olmak üzere tapu müdürü ve muhtar gözaltına alınırken savcılık tarafından devam eden soruşturmada çetenin tarımsal üretim yapan ve kamu zararına neden olarak satış yapmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.
5 MİLYAR LİRALIK VURGUN
13 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 48 şüpheli gözaltına alınırken çetenin işlediği suçtan kazandığı tahmin edilen yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına tedbir getirildi.
AVUKAT VE YARGI MENSUPLARINA SORUŞTURMA İZNİ
Tarım arazisi çetesi soruşturmasında koruma altına alınan arazilerin usulsüzce bölünmesi talebinde bulunan 19 avukat ve birçok yargı mensubu hakkında soruşturma ve ihbar izninin istendiği belirtildi.