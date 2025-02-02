İstanbul'da alışveriş merkezi deposunda yangın
Esenyurt bulunan bir alışveriş merkezinin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevler kontrol altına alındı.
Esenyurt'ta saat 06:00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelerden destek talebinde bulunduğu öğrenildi.
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmedi. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.