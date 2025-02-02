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İstanbul'da alışveriş merkezi deposunda yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.02.2025 07:39 Güncelleme: 02.02.2025 09:42
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İstanbul’da alışveriş merkezi deposunda yangın

Esenyurt bulunan bir alışveriş merkezinin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevler kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta saat 06:00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İSTANBUL ESENYURT'TA AVM YANGINI

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelerden destek talebinde bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt'taki alışveriş merkezinin depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA) Esenyurt'taki alışveriş merkezinin depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmedi. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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