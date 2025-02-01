Ailesinden 4 kişiyi katletmişti! Katilin yakalanma anı kamerada
Geçtiğimiz gün İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir olay yaşandı.17 yaşındaki B.Y yaşadıkları evde annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek kaçtı. Yaşanan aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren B.Y'nin Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte o anlar...
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce, babası Mehmet Yenigün, annesi Aysun Yenigün ve kardeşi Dilan Yenigün'ü silahla öldürdükten sonra şehirler arası otobüsle Bursa'ya kaçan B.Y'nin yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
Güvenlik kamerası kaydında, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonrası B.Y'yi terminalde otobüsten iner inmez gözaltına alması yer aldı.
Zanlı B.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçtiğimiz gün 31.01.2025 saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda eniştesi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, ablası Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu.
İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.
Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BURSA'DA YAKALANDI
Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
OLAYIN FİTİLİ ALTIN SAYMA KAVGASI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli B.Y.'nin olayın bir altın sayma meselesinden yaşandığını söylediği öne sürüldü. İddiaya göre baba altın saydığı sırada eksik çıkınca ikili arasında tartışma çıktı ve tartışma biranda katliama döndü.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır katliamın yaşanışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İFADESİ TUTARLI DEĞİL"
Almaçayır, 17 yaşındaki B.Y.'nin cinayeti neden işlediğiyle ilgili olarak ilk ifadesinin tutarlı olmadığını belirtirken, "İstanbul'a getirilip vereceği bilgilerle cinayeti işleme nedeni daha net ortaya çıkacak." dedi.
CİNAYETİN İŞLENDİĞİ SAATLER SIRASINDA NELER YAŞANDI?
Eyüpsultan'daki katliamı ilk eve gelen Sevinç İnce'nin geldiğini söyleyen Almaçayır, olay sonrasında yaşananları şu şekilde anlattı:
Eve gelen Fatma İnce'nin kızı Sevinç İnce eve geliyor. Normalde kapıyı çalıp içeri girmesi gerekirken kapının kilitli olduğunu görünce kapıyı açıp içeri giriyor. İçeri girdiğinde maalesef ablası, eniştesi, kendi annesinin cansız bedeniyle karşılaşıyor. Hemen ekiplere haber veriyor. Ekipler yaptığı incelemede dubleks evin üst katında da yeğeninin cansız bedeni bulunuyor. Ekipler evde başka bir kişinin cesedinin bulunmadığını söyleyince katil zanlısının evin 17 yaşındaki B.Y.'nin olabileceği akla geliyor. Hızlı bir çalışma sonucunda şüphelinin Bursa'ya otobüsle gittiği tespit ediliyor. Ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçiliyor ve şüpheli yakalanarak gözaltına alınıyor.
Polisin yaptığı incelemelerde cinayet yerinde 7 boş kovanın bulunduğu dile getiren Almaçayır, "Katil zanlısının gözaltında ilk verdiği ifadede bir tutarsızlık var. Cinayeti itiraf ederek, babasıyla tartışma yaşandığını söylüyor ancak tutarsız bilgiler veriyor. Getirildikten sonra silahla ilgili bilgisine başvuruluyor. Silahı dolapta sakladığını belirtiyor ve ekiplerin incelemesinde söylediği yerde silah bulunuyor. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunuyor. Yakalandıktan sonra üzerinde bir miktar zinet eşya ve sahte polis rozeti ele geçirildi. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk şubede ifadesi alınacak." ifadelerini kullandı.
CENAZELERİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde silahla vurularak öldürülen anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeleri üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınlarına teslim edilen 4 kişinin cenazesi, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldü.
Cenazeler, ikindi namazına müteakip Sultangazi'de bulunan Hediye Hanım Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedilecek.
"KENDİ HALLERİNDE, KİMSEYE BİR ZARARLARI OLMAYAN BİR AİLEYDİ"
Olayı anlatan ailenin komşularından Osman Ümmet, "Komşumdu, tanıdığım bir aileydi. Kendi hallerinde, kimseye bir zararları olmayan bir aileydi. Kaç senedir birbirimizi tanıyorduk. Biz de şok halindeyiz. Kimse ile bir sıkıntısı yoktu, okula gider gelirdi. Hiç öyle bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Saat 22.30 civarlarıydı. Biz o saatte evdeydik, misafirim vardı. Ambulans, arkasından polis ekipleri geldi" dedi.
"BU BİNA AİLE BİNASI GİBİYDİ, ÇOK İYİ İNSANLARDI"
Erdal Doğan ise, "Binadaki hiç kimse silah sesini duymadı. Biz silah sesini duymadık. Aile çok iyi insanlardı. Biz 10 yıldır komşuyuz. Bu bina aile binası gibiydi. İnsanlar çok iyi insanlardı. Herhangi bir sorunlarını duymadık. Çocuk öyle bir çocuk değildi. Çocuğun asla yanlış bir hareketini görmedik.
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