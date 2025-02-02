Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan’dan acı haber!

Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Etem Çalışkan için yayımladığı taziye mesajında "Kaligrafi sanatçısı ve ressam, 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Sayın Çalışkan'ın ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan vefat eden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 1928'de Tarsus'un Göçük köyünde dünyaya geldi.

Atatürk'ün imzasını stilize eden Etem Çalışkan, Mersin Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü'nde yaptı.

Hattat Emin Barın, grafik tasarımcı Namık Bayık ve ressam Sabri Berker'in öğrencisi olan usta sanatçı, öğrencilik döneminde Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Emin Barın'ın asistanlığını yaptı.

Çalışkan, hocası Emin Barın ile yaptıkları bu çalışmayı "yaşamı boyunca büyük onur duyacağı" bir eylem olarak tanımladı. Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan Çalışkan, meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.