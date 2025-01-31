Eyüpsultan’da aile katliamı! Bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Eyüpsultan'da aile katliamı

İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce(37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.