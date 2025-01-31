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Eyüpsultan'da aile katliamı! Bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 31.01.2025 01:24 Güncelleme: 31.01.2025 05:58
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Eyüpsultan’da aile katliamı! Bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Eyüpsultan’da iddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde 32 yaşındaki annesi Aysun Yenigün, babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., polisin araştırmasıyla Bursa'da yakalandı.

BİR EVDE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Olay, saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı.

Eyüpsultan'da aile katliamıEyüpsultan'da aile katliamı

İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce(37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eyüpsultan'da aile katliamıEyüpsultan'da aile katliamı

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Eyüpsultan'da aile katliamıEyüpsultan'da aile katliamı

Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Eyüpsultan'da aile katliamıEyüpsultan'da aile katliamı

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğunu bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerde şüpheli B.Y.'nin Bursa'da olduğu tespit edilirken burada gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

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B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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