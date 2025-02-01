02 Şubat 2025, Pazar
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Aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı
Eyüpsultan'da yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldüren B.Y.'nin(17), Bursa Otogarı'nda yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli B.Y., ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirildi.