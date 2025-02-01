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Aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı

Aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 23:32
Eyüpsultan'da yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldüren B.Y.'nin(17), Bursa Otogarı'nda yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli B.Y., ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirildi.
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Aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı
Aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı
Aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı
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