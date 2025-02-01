Koacaeli'de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: "O çocuklarımın babası"
Kocaeli’de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.
O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.
Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü.
Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat testi: Bu illüzyonda gizli kelimeyi bulabilecek misiniz?
- Cesaretin ve riskin peşinden giden 5 en çılgın burç
- 2025'te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?
- Hayatınızı değiştirecek 7 inanılmaz sır
- Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?
- Günde 1 porsiyon ile kemik erimesine karşı kalkan olun! Kalsiyum deposu besinler
- Lastik fabrikasında yangın! Yangın nerede, neden çıktı? Ölü ve yaralı var mı?
- Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi
- Parlamak için doğmuşlar! Süper model potansiyeline sahip burçlar
- Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda
- Gözlem yeteneğinizi test edin! Emojiler arasındaki farkları 7 saniyede bulun
- 5 yılda bir hasat ediliyor! Taleplere yetişemiyor: Sağlığa birçok faydası bulunuyor