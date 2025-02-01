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Koacaeli'de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: "O çocuklarımın babası"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 22:03 Güncelleme: 01.02.2025 22:04
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Koacaeli’de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: O çocuklarımın babası

Kocaeli’de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Koacaeli’de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: O çocuklarımın babası

O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.


Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü.

Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu.

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Koacaeli’de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: O çocuklarımın babası Koacaeli’de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: O çocuklarımın babası Koacaeli’de akılalmaz olay! Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı: O çocuklarımın babası
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