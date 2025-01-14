Manisa'da katliam gibi kaza! İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçiler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken ortalık ise adeta savaş alanına döndü.
Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, C.K'nin kullandığı 45 J 4493 plakalı işçi servisi ile T.D. yönetimindeki 45 J 4497 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 45 J 4493 plakalı minibüsteki işçilerin bazıları araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu minibüste sıkışan işçiler, araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 35 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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