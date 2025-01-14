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Samsun'da feci ölüm! Yem karma makinesine kapıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 21:06
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Samsun’da feci ölüm! Yem karma makinesine kapıldı

Samsun’un Havza ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 65 yaşındaki Ahmet Başaran, yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybetti. Başaran’ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Başaran (65), evinin önünde bulunan yem karma makinesiyle hayvanlarına yem hazırladığı sırada makineye kapıldı.

Yem karma makinesine kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti (İHA)Yem karma makinesine kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti (İHA)

O esnada ahırda hayvanlarla ilgilenen oğlu, makineden gelen olağan dışı sesleri fark ederek müdahale etmek için yanına gittiğinde, babasını makinenin yem atma bölümünde sıkışmış halde buldu.

Yem karma makinesine kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti (İHA)Yem karma makinesine kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti (İHA)
Çevredeki vatandaşların yardımıyla makineden çıkarılan Ahmet Başaran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Cenazesi, ilk incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yem karma makinesine kapılan Ahmet Başaran (İHA)Yem karma makinesine kapılan Ahmet Başaran (İHA)

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