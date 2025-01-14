Samsun’da feci ölüm! Yem karma makinesine kapıldı

Yem karma makinesine kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti (İHA)

O esnada ahırda hayvanlarla ilgilenen oğlu, makineden gelen olağan dışı sesleri fark ederek müdahale etmek için yanına gittiğinde, babasını makinenin yem atma bölümünde sıkışmış halde buldu.