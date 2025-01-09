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Katliam gibi kaza! Yakıt tankeri ve otomobil birbirine girdi: 3 ölü

Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonrası adeta dehşet yaşandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:15
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YAKIT TANKERİ VE OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ!

Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

2'Sİ KADIN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımı yakınlarında 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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