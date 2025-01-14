Sabah saatlerinde zincirleme kaza! 2’si otobüs 4 araç birbirine girdi

Kazada iki otobüs böyle birbirine girdi (DHA)

Çarpmanın şiddetiyle hızlanan otobüs yolcu indirmek için kenara yaklaşan Muzaffer Arıcı yönetimindeki 06 CDV 19 dolmuşa ve onun yanından geçen Mahmut Yılmaz idaresindeki 06 CGH 76 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ankara ve Çubuk'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.