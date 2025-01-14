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Sabah saatlerinde zincirleme kaza! 2'si otobüs 4 araç birbirine girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 10:39 Güncelleme: 14.01.2025 11:13
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Sabah saatlerinde zincirleme kaza! 2’si otobüs 4 araç birbirine girdi

Ankara'da sabah saatlerinde ikisi otobüs dört araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası 33 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikisi otobüs, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

ANKARA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 33 YARALI

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Hayati Yüksel yönetimindeki 06 DMV 565 plakalı otobüs, kendisi ile aynı firmaya işçi taşıyan Gökhan Karataşoğlu idaresindeki 34 KTP 53 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada iki otobüs böyle birbirine girdi (DHA)Kazada iki otobüs böyle birbirine girdi (DHA)

Çarpmanın şiddetiyle hızlanan otobüs yolcu indirmek için kenara yaklaşan Muzaffer Arıcı yönetimindeki 06 CDV 19 dolmuşa ve onun yanından geçen Mahmut Yılmaz idaresindeki 06 CGH 76 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ankara ve Çubuk'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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Sabah saatlerinde zincirleme kaza! 2’si otobüs 4 araç birbirine girdi Sabah saatlerinde zincirleme kaza! 2’si otobüs 4 araç birbirine girdi Sabah saatlerinde zincirleme kaza! 2’si otobüs 4 araç birbirine girdi
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