Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'ten yürek dağlayan sözler! Gece gündüz aklımdan çıkmıyor (Foto: DHA)

"SESİ KULAĞIMDAN GİTMİYOR"

Rojin'in videolarını izleyerek her gün ağladığını anlatan Nizamettin Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti: "Benim ciğerim yanıyor. Benim ciğerimi yakan kişiler, inşallah onlar da daha beter olurlar. Ben burada çağırı yapıyorum, ben hiç unutmayacağım ömür boyu. Ama ölümün sebebini de bilmesem, o daha büyük bir acıdır, en azından sebebini bilsek daha da rahat olacağız. Çünkü Rojin'imize ne oldu? Kimler yaptı? Nasıl oldu? Kim onu katletti? Ben bunu bilmek, öğrenmek istiyorum. Bu soru işretleri sonuçlanmayana kadar ben hiç rahat olmuyorum. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, ağlıyorum. Gece eve giderken çocuklarımın yanında onları üzmemek için başka odaya gidiyorum, orada tek başıma sürekli ağlıyorum. İçim yanıyor, onun sesi hala kulağımda yankı yapıyor. Van'da yemek yerken lokantada, o sesi hala kulağımdadır. Yemek yerken 'Rojin'im sana ne getireyim? Kola mı içeceksin, ayran mı içeceksin?' demiştim. Bana, 'Baba, ne içiyorsan, ne getiriyorsan getir' dedi. O ses hala kulağımda yankı ediyor, ben hiç unutmayacağım. Rojin intihar etmedi ama öbür dünyada Rojin onların yakasını tutacak, cehennemin ateşine atacak. İnşallah, eminim. Bu son zamanlarda bütün halk, bütün gazeteciler, bütün yetkililer de üzerinde duruyor. Bir hafta on gün önce artık boğazıma geldi, üç aydır dedim. Diyarbakır Adliyesi'nin önünde isyan ettim, herkes beni dinledi. Vicdan sahipleri olsa kim olursa olsun bütün kurumlara teşekkür ediyorum, Rojin için dosyaya sahip çıktılar. Ben herkese teşekkür ederim, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Rojin için adalet"

"TAKİPÇİSİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Avukat Raperin Akengi ise şüpheli kadın ölümlerinden birinin daha aydınlatılması adına ve adalet arayışını yinelemek için bir arada olduklarını ifade ederek, "Rojin Kabaiş'in ölüm sebebinin suda boğulma olduğu belirtilmiştir. Ancak otopsi raporunda belirtilen bir diğer bulgu da cesedin suda fazla beklemesi sebebiyle oluşan çürümenin birçok önemli bulgunun tespitini yapmaya engel olmasıdır. Rojin Kabaiş'in 18 gün boyunca bulunamaması soruşturma aşamasında arama kurtarma faaliyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yapılmadığı gerçeğini bizlere açıkça ifade etmektedir. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü ile ilgili tüm şüphelerin giderilmesi, etkin bir yargılama yapılması ve geç kalınmış adaletin sağlanması için kamuoyunu bu sürecin yakından takipçisi olmaya davet ediyoruz" dedi.