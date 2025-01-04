Rize’de onkoloji merkezinde yangın paniğİ!

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Merkezin birinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özcan Yavaşi, gazetecilere, merkezin birinci katındaki servis deposunda yangın çıktığını söyledi.

Yangının yayılmadan kontrol altına alındığını belirten Yavaşi, "Hastaları etkilenmeden hemen çıkardık. Toplam 18 hastamız başka servislere tahliye edildi. Olay yeri incelemesi yapılıyor. Servis toparlandıktan sonra sabah yeninden hastalarımızı yerlerine alacağız." dedi.