Rojin Kabaiş’ten 12 gündür haber yok! Sır perdesi A Haber’de aralanıyor

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

12 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in umutlu bekleyişi ise devam ediyor.

"DÜŞÜP BOĞULMA RİSKİ YOK"

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Ailenin şüphesi kızlarının kaçırıldığı yönünde. Bardakçı Köyü'nden beyaz renkli bir aracın hızla gelip uzaklaştığı yönünde ve Rojin'in bu araçla kaçırılmış olabileceği soru işaretleri ailenin şu anda kafasında. Rojin'in oturduğu banklardan suya düşüp boğulma riskini sağlayacak bir derinlik yok. Bir yürüme alanı mevcut." şeklinde konuştu.

"TELEFON VE KULAKLIĞI BU NOKTADA BULUNDU"

A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

Akalan, "21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. 12'inci günde girildi. Şu anda Rojin'in son görüldüğü noktadayız. Ailesi de kayıp ihbarının verildiği ilk andan itibaren Diyarbakır'dan bu noktaya geldiler. Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Sadece Van Gölü'nün derinliklerinde değil helikopterler birlikte kıyı şeridinde havadan da arama çalışmaları devam ediyor. Telefonu ve kulaklığı bu noktada bulundu." ifadelerini kullandı.