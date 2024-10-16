Rojin Kabaiş Diyarbakır’da toprağa verildi

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

TABUTU KADINLAR OMUZLADI

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi. Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

CESEDİ BULAN KİŞİ A HABER'E KONUŞTU

Sahile yakın yerde bulunan villalarda güvenlik görevlisi olarak çalışan Oktay Aycan A Haber'e konuştu. Oktay Aycan, cesedin sahilde olduğunu gördüğünü ve hemen jandarmayı aradıklarını ifade etti. İşte Aycan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"Saat öğlen 14 sularında Mehmet Emin amca ile aşağı indik o birinin bahçesinde sulama yapıyordu. O sırada sahilde bir ceset gördüğü söyledi."

"Yakına kadar gidip bakalım dedi ama ben izin vermedim hemen jandarmayı aradım. Saat 14:15 civarındaydı biz yaklaşmadık. Savcı gelene kadar dokunmadık ve kumsala inmedik."

"Cesedi suya sıfırdı ve dalgalar vuruyordu. Sarı terlikleri ile görünmüştü en son ama ben görmedim üzerinde siyah tayt vardı. Savcıya da ifade verdim zaten."

"Ayakları simsiyahtı, vücudu şişti. Yüzüstü yatıyordu kumsalda dediğim gibi savcı gelene kadar da inmedik aşağı."