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Ankara'da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.01.2025 22:53 Güncelleme: 04.01.2025 22:53
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Ankara’da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 4 'DEAŞ' terör örgütü üyesi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde takibe aldıkları 34 KPL 554 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 4 kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlendi. Yapılan denetimlerde otomobilde bulunan kişilerin 3'nün Suriyeli 1'nin ise Rus uyruklu olduğu ve 'DEAŞ' terör örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı Ankara’da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı Ankara’da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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