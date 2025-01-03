MHP paylaştı! Ferdi Tayfur şarkısı ile Ankara turu: Bahçeli klasik otomobilinde "Bu Bana Yeter" şarkısını dinledi
Sanat camiası dün (2 Ocak) usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı ile derinden sarsıldı. Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli, duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u dinleyerek Ankara sokaklarında gezdiği anları paylaştı. Sanatçının hayatını kaybetmenin ardından paylaşılan videoda; Bahçeli'nin trafikte seyir halinde olduğu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği görüldü.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli dün (2 Ocak) taziye mesajı yayınlandı.
"EMMİOĞLU ŞİMDİ YETİM KALDI"
Bahçeli paylaşımında, "Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor." dedi.
MHP'DEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI
Devlet Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara sokaklarında gezip, seyir sırasında Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği anlar, MHP tarafından paylaşıldı.
Sanatçının hayatını kaybetmenin ardından paylaşılan videoda; Bahçeli'nin trafikte seyir halinde olduğu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği görüldü.
Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ve otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska dikkat çekti.