MHP paylaştı! Ferdi Tayfur şarkısı ile Ankara turu: Bahçeli klasik otomobilinde "Bu Bana Yeter" şarkısını dinledi

"EMMİOĞLU ŞİMDİ YETİM KALDI"

Bahçeli paylaşımında, "Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor." dedi.