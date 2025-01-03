Balıkesir’de feci kaza! Yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı

Balıkesir'deki kaza yerinden görüntü (AA)



Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.