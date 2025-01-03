Balıkesir'de feci kaza! Yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı
Balıkesir'de bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Feci kazada olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İlçenin Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü ile 10 F 2428 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.