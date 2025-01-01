Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın
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Kırklareli'nde bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında , fabrikadan yükselen dumanlar metrelerde uzaklıktan görüldü. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.