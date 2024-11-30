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Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın! Acı haber geldi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken acı haber geldi. Çıkan yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yangın kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 17:27
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Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın! Acı haber geldi

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

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