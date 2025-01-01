01 Ocak 2025, Çarşamba
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Hakkari'de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 14:00 Güncelleme: 01.01.2025 14:14
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Hakkari’de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

İlçede önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Tekeli, Gedik ve Fidan Tepesi üs bölgelerinin yolu kapandı. Söz konusu üs bölgelerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

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Hakkari’de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor Hakkari’de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor Hakkari’de ekipler kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor
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