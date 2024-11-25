İzmir’de plastik kasa fabrikasında yangın

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İsabeyli Mahallesi'nde bir plastik kasa fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Duman kentin pek çık noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.