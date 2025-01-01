Denizli’de eğitim uçağı sert iniş yaptı: 1 yaralı

Isparta'dan kalkış yapan içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı, Denizli'de Çardak Havalimanı'na iniş yaptı. Bir süre sonra tekrar havalanan uçak Çal ilçesi semalarına geldiğinde motor arızası yaşandı.

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Bunun üzerine pilot, İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ters dönen uçaktaki 2 kişiden 1'inin hafif yaralandığı belirtildi.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."