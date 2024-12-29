Ufaklıktan haber var! İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım

"Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak. Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere yaban hayatını korumaya ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."

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