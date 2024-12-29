Ufaklıktan haber var! İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Havalimanı'nda yakaladıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki goril yavrusuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Rehabilitasyon sürecinin sürdüğü belirtilen açıklamada, 5 aylık erkek yavrunun sağlığının öncelikli olduğu ve yavruya güvenli bir ortam sağlanacağı vurgulandı. Öte yandan açıklamada yaban hayatını koruma ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edileceği ifade edildi. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.
Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.
Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.
"UFAKLIKTAN HABER VAR"
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin "ufaklıktan haber var" mesajıyla paylaşım yapıldı.
Goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak. Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere yaban hayatını korumaya ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."