İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Havalimanı'nda yakaladıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki goril yavrusuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Rehabilitasyon sürecinin sürdüğü belirtilen açıklamada, 5 aylık erkek yavrunun sağlığının öncelikli olduğu ve yavruya güvenli bir ortam sağlanacağı vurgulandı. Öte yandan açıklamada yaban hayatını koruma ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edileceği ifade edildi. İşte detaylar... .