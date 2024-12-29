29 Aralık 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2024 13:05
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Havalimanı'nda yakaladıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki goril yavrusuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Rehabilitasyon sürecinin sürdüğü belirtilen açıklamada, 5 aylık erkek yavrunun sağlığının öncelikli olduğu ve yavruya güvenli bir ortam sağlanacağı vurgulandı. Öte yandan açıklamada yaban hayatını koruma ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edileceği ifade edildi. İşte detaylar... .
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusu için paylaşım
Ufaklıktan haber var
Ufaklıktan haber var
Öyle bir yerde görüldü ki...
Öyle bir yerde görüldü ki...
Ankara’da dolandırıcılık operasyonu
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu
Şaşkına çeviren manzara
Şaşkına çeviren manzara
Motordan çıkan hayrete düşürdü
Motordan çıkan hayrete düşürdü
Yan baktın diyerek iki kişiyi vurdu
"Yan baktın" diyerek iki kişiyi vurdu
Yatağa saklanmış ele geçirildi
Yatağa saklanmış ele geçirildi
Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü
Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü
Yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ediyor
Yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ediyor
Gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Buz gibi havada gölde sörf yaptı
Buz gibi havada gölde sörf yaptı
Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor
Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor
Daha Fazla Video Göster