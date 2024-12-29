Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem: AFAD detayları duyurdu
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 11.02'de ve 6,75 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. İşte detaylar...
Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.