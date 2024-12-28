Adana’da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var

Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı (Foto: AA)

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki sürücü ve midibüste bulunan yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.