Adana'da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var
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Feci kaza, Adana'da yaşandı. Yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Cumali D. kullandığı 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki sürücü ve midibüste bulunan yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.