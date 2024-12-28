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Adana'da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 28.12.2024 19:30
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Adana’da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var

Feci kaza, Adana'da yaşandı. Yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı (Foto: AA) Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı (Foto: AA)

Cumali D. kullandığı 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı (Foto: AA) Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı (Foto: AA)

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki sürücü ve midibüste bulunan yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Adana’da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var Adana’da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var Adana’da feci kaza! Yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: Yaralılar var
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