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Konya'da toz fırtınasında zincirleme kaza: 6 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 17:51
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Konya’da toz fırtınasında zincirleme kaza: 6 yaralı

Konya - Ankara Kara yolunda toz fırtınası ve ardından meydana gelen yağmur nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

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