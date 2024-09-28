28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Iğdır'da feci kaza: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:04 Güncelleme: 28.09.2024 18:07
ABONE OL
Iğdır’da feci kaza: 1 yaralı

Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı, yaralanan E.K. hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör