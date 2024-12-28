Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan ilginç olayda, annesinin iki horozunu komşuya vermesine öfkelenen İ.Y., tüfekle hem hayvanlara hem de çevresine zarar verdi. Osmanağa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, İ.Y. eline aldığı tüfekle bahçedeki 7 tavuğu vurarak telef etti, ardından dayısının evine ateş açtı.

İddiaya göre, H.Y. isimli kadın iki horozunu komşusuna verdi. Bunu öğrenen oğlu İ.Y., öfkesine hakim olamayarak tüfeğini alıp bahçeye çıktı. İlk olarak 7 tavuğu hedef alan İ.Y., ardından dayısının ikinci kattaki evinin balkonuna tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, evin camlarında hasara yol açtı.

Annesinin horozları komşuya verdiğini duyunca tüfekle dehşet saçtı (İHA)

Olayın ardından motosikletle kaçan İ.Y.'nin peşine jandarma ekipleri düştü. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede 10 adet boş tüfek kartuşu buldu. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mahalle sakinleri yaşananlardan dolayı büyük şaşkınlık yaşarken, İ.Y.'nin bulunup adalet önüne çıkarılması bekleniyor.