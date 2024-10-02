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Kağıthane’de feci kaza! Otomobil bina kirişinde asılı kaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 00:28
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Kağıthane’de feci kaza! Otomobil bina kirişinde asılı kaldı

Kağıthane’de akşam saatlerinde freni boşalan araç, park halindeki otomobile çarparak durabildi.. Olayda 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle kayan otomobil bina kirişinde asılı kaldı. Hasar gören binada zabıta ekipleri inceleme yaptı.

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