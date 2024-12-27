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Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran ifade verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 00:30 Güncelleme: 27.12.2024 01:36
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Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran ifade verdi

İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Saran'ın, sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yayınlanan maçta yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili savunmasının alındığı, gözaltı durumunun söz konusu olmadığnı bildirdi.

Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

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