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Ünlü fenomen Yasin Obuz hakkında yasadışı bahis nedeniyle gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 15:50 Güncelleme: 19.11.2024 15:51
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Ünlü fenomen Yasin Obuz hakkında yasadışı bahis nedeniyle gözaltı kararı

Fenomenlere yönelik süren yasadışı bahis soruşturması kapsamında ünlü fenomen Yasin Obuz hakkında da yakalama kararı çıktı. Obuz'un sosyal medya hesabından çektiği videolarla yasadışı bahse teşvik ettiği ve kumar özendirici paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan fenomenin hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

YASADIŞI BAHİS REKLAMI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

YASİN OBUZ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.

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