Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Perde arkasını uzmanlar A Haber’de yorumladı

Dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için tutuklama talep edildi. Adliyede Ortaç ve Erbil pişman olduklarını söyledi. Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan soruşturmada 12 kişi tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ve akademisyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

DİJİTAL UYUŞTURUCU! HEDEF ÇOCUKLAR VE GENÇLER DİJİTAL UYUŞTURUCU

Akademisyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Yasa dışı bahis son dönemlerde giderek yaygınlaşmaya başladı. Kullanıcılara yurt dışı menşeili siteler üzerinden ve çeşitli yollar denenerek çocuklar ile gençleri tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Buna dijital uyuşturucu ya da dijital afyon da diyebiliriz. Çocuklar ve gençler için çok büyük bir tehlike var. Özellikle çocuklara kolay yoldan para kazanma vaadi veriliyor.

ÜNLÜ İSİMLER KULLANILIYOR

Spor müsabakaları adı altında çocuklar buralara yönlendiriliyor. Bunlar fenomelner ya da toplumca tanınmış insanlar aracılığı ile yapılıyor. Youtube, TikTok ve Instagram gibi mecralarda bu kişilerin varlığını görebilirsiniz. İlk etapta bir hoş geldin bonusu veriyorlar. Böylece başlarda caziplik oluşturuluyor.

Hedef çocukları ve gençleri tuzağa düşürmek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SANAL KUMAR MASASI

Tuzağa düşenler ilk başta 300 TL koyup bin TL ve üzeri rakamlar kazanıyor. Ancak süreç sonralarda değişiyor. Burada kazançtan oluşan mutluluk hazzı kullanılarak insanların daha fazla para koyması sağlanıyor ve tuzak işliyor. Bu bilinen kumar masasının sanal halidir. Bu tarz işler oldukça çocuklarımız ve gençlerimiz batağa düşmeye devam edecektir. Türkiye'nin bu sanal kumar işlerinden dolayı yıllık 55 milyar dolar bir kaybı var. Bu para Türkiye'den çıkıp yurt dışına gidiyor.

2 isim bu ortamı kendi oluşturdu! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BU ORTAMI KENDİLERİ YAPTI

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ: Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Neden ben-sen-o Malta'da kumarhane açılışına çağrılmıyoruz da Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil davet ediliyor? İşte olay buradadır. Potansiyellerin o kadar elverişli hale gelmişti ki yasa dışı bahis baronları onlardan daha iyi kimseyi bulamazdı. Bu ortamı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç kendisi oluşturdu.

2 İSİM KULLANILDI

2 isim de zaaflarının önüne geçemedi. Bu illet ile mücadelelerinde bir türlü başarı sağlayamadılar. İşte bu nedenler kumar ve bahis baronları da 2 isimi bulunmaz Hint kumaşı olarak gördü ve kullandı. Diğer fenomen isimler de var tabi. Bunlar üzerinden kitleleri etkilemek için kullandılar. SMA'lı çocuklar için yapıldığı söylendi ancak iyice araştırmadan bu işlere bulaşılmaz.