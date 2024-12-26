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Bağcılar'da silahlı saldırı! 2 yaralı var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 23:39
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Bağcılar’da silahlı saldırı! 2 yaralı var

Bağcılar'da, motosikletli 2 şüphelinin sokak ortasında silahla ateş ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağcılar'da, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 734. Sokak'a motosikletle gelen 2 şüpheli, burada 2 kişiye silahla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, zanlılar geldikleri motosikletle kaçtı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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