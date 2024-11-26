Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında yeni karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hatırlanacağı üzere sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi. Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Mehmet Ali Erbil (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.





ERBİL VE ORTAÇ İÇİN EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söyledi. Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi.



Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

EV HAPSİ KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK! TARİH BELLİ OLDU

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.