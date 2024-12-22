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Afayonkarahisar'da can pazarı! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.12.2024 01:20 Güncelleme: 22.12.2024 01:54
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Afayonkarahisar’da can pazarı! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Katliam gibi kaza Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

Afayonkarahisar'da can pazarı! Tır ile yolcu otobüsünün çarpıştı: 18 yaralı (Foto: DHA)Afayonkarahisar'da can pazarı! Tır ile yolcu otobüsünün çarpıştı: 18 yaralı (Foto: DHA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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