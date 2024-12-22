Afayonkarahisar'da can pazarı! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
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Katliam gibi kaza Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.