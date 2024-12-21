İstanbul'da tıkanan rögar isyanı! Sağanak sonrası evleri su içinde kaldı | "Defalarca dilekçe yazdık"

İstanbul'da tıkanan rögar isyanı! Sağanak sonrası evleri su içinde kaldı | ʺDefalarca dilekçe yazdıkʺ

Evlerindeki eşyalar su içinde kalan ve kendi çabaları ile suyu tahliye etmeye çalışan Bilal Polat, her yağış ardından aynı durumla karşılaştığını söyledi.

"ÇOK YAĞMUR YAĞSAYDI 15-20 SANTİMETRE KADAR DOLARDI BURASI"

Sabah'ta yer alan habere göre, eşyalarının kanalizasyon suyu içerisinde kaldığını ve parkelerinin kabardığını belirten Polat, "Rögardan lağım suyu geri geldi, bahçeye doldu. Bahçeden de evin içine doldu. Daha önce de birkaç kere burayı su bastı. Biz dilekçe yazıp şikayette bulunduk. Hiç kimsenin umurunda değil. Her seferinde böyle oluyor. Bu yağmur da çok bir yağmur değildi, az yağmurda bile bu kadar bastı. Eğer çok yağmur yağsaydı 15- 20 santime kadar dolardı burası" dedi. Aynı sokakta bodrum katları su dolan Mustafa Değirmenci 15- 20 dakikada yağan yağmurda evinin suyla dolduğunu söyleyerek tesisatçı çağırdı.