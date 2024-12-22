En uzun gecede şehir beyaza büründü! Masalsı görüntüler ortaya çıktı
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Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 21 Aralık olarak kabul edilen en uzun gecede tarihi kent meydanında masalsı görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Termometrelerin sıfırın altında 1 derece gösterdiği kentte etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler sundu.
21 Aralık olarak kabul edilen en uzun gecede karla bütünleşen tarihi yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.