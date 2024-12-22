En uzun gecede şehir beyaza büründü! Masalsı görüntüler ortaya çıktı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

En uzun gecede masalsı görüntüler: Sivas beyaza büründü (İHA)

Termometrelerin sıfırın altında 1 derece gösterdiği kentte etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler sundu.

En uzun gecede masalsı görüntüler: Sivas beyaza büründü (İHA)

21 Aralık olarak kabul edilen en uzun gecede karla bütünleşen tarihi yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.