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Kayseri’de feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.09.2024 01:51
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Kayseri’de feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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