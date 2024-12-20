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Yenidoğan Çetesi davasında kayyım kararı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 16:59 Güncelleme: 20.12.2024 17:00
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Yenidoğan Çetesi davasında kayyım kararı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyım olarak görevlendirildi.

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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